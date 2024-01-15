Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:30, 15 января 2024Мир

В Германии заявили о дефиците оружия на Украине

WAZ: аналитик Густав Грессель заявил о повсеместном дефиците оружия на Украине

Фото: Reuters

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается повсеместный дефицит оружия, заявил аналитик Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель. Его цитирует газета Die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ).

По словам Гресселя, помимо снарядного голода, особенно в отношении гаубичных 155-миллиметровых боеприпасов, в украинской армии также наблюдается острая нехватка гранат от ручного гранатомета РПГ-7.

«Существует нехватка боеприпасов, которые можно было бы сбросить с помощью дронов на российские цели. Для этого в основном используются гранаты РПГ-7», — заявил эксперт.

Ранее лидер демократического большинства в американском Сенате Чак Шумер заявил, что у Киева истощаются запасы боеприпасов на фоне задержки в утверждении Конгрессом США запроса о помощи ВСУ на 60 миллиардов долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Польша согласилась пустить немецкие войска на свою территорию. Зачем НАТО усиливает ближайший к России фланг?

      Россиянин выпил виски в супермаркете известной сети и упал замертво

      Самой красивой девушкой США стала офицер ВВС

      Раскрыто самое просматриваемое видео на крупнейшем в России видеоресурсе

      Популярное у звезд средство для похудения оказалось причиной пожизненной диареи

      ОБСЕ обвинили в игнорировании смерти журналиста из США в украинской тюрьме

      Глава Минобороны Британии назвал 2024 год переломным для Украины

      Врач оценила пользу микротренировок

      Врач перечислила способы улучшить состояние волос во время сна

      Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости