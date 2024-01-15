В Германии заявили о дефиците оружия на Украине

WAZ: аналитик Густав Грессель заявил о повсеместном дефиците оружия на Украине

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается повсеместный дефицит оружия, заявил аналитик Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель. Его цитирует газета Die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ).

По словам Гресселя, помимо снарядного голода, особенно в отношении гаубичных 155-миллиметровых боеприпасов, в украинской армии также наблюдается острая нехватка гранат от ручного гранатомета РПГ-7.

«Существует нехватка боеприпасов, которые можно было бы сбросить с помощью дронов на российские цели. Для этого в основном используются гранаты РПГ-7», — заявил эксперт.

Ранее лидер демократического большинства в американском Сенате Чак Шумер заявил, что у Киева истощаются запасы боеприпасов на фоне задержки в утверждении Конгрессом США запроса о помощи ВСУ на 60 миллиардов долларов.