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22:17, 30 января 2024Мир

В Греции заявили о готовности продать Киеву боеприпасы на десятки миллионов евро

В Греции заявили, что готовы продать Киеву боеприпасы на десятки миллионов евро

Фото: Soeren Stache / dpa / Global Look Press

Греция может продать Украине лишние боеприпасы или оружие с истекающим сроком годности стоимостью десятки миллионов евро. Об этом рассказал глава Министерства национальной обороны Греции Никос Дендиас в интервью Real Fm.

Журналист попросил министра прокомментировать информацию о том, что Соединенные Штаты просят у Греции оружие для Украины в качестве компенсации за продажу Афинам истребителей F-35. В начале января сообщалось. что Греция получит истребители пятого поколения F-35 в соответствии с договоренностями.

«Есть боеприпасы, срок годности которых истечет в обозримом будущем, следовательно, это означает, что нам так или иначе придется заменить их в какой-то момент, и они могут быть проданы», — объяснил Дендиас.

По его словам, «это принесет очень большой доход греческим Вооруженным силам».

Ранее лидер партии «Эллиники лиси» Кириакос Велопулос заявил, что украинские фуры опустошают склады греческой армии. По его словам, приезжают более 17 фур за день, чтобы вывезти оттуда оружие. Велопулос пообещал поднять вопрос в парламенте Греции, подчеркнув, что если происходящее является правдой, то это измена.

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      Марина Совина
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