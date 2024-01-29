В Греции возмутились опустошающими склады армии украинскими фурами

Греческий депутат Велопулос возмутился опустошающими склады украинскими фурами

Лидер партии «Эллиники лиси» Кириакос Велопулос в соцсети X написал, что украинские фуры опустошают склады греческой армии.

«Дело становится масштабнее и опаснее, если все это правда! Грузовики с украинскими номерами "опустошают" склады боеприпасов в Кехрие?» — возмутился депутат.

По его словам, приезжают более 17 фур за день, чтобы вывезти оттуда припасы. Велопулос пообещал поднять вопрос в парламенте Греции, подчеркнув, что если происходящее является правдой, то это измена.

Ранее Греции предложили отправить вооружение на Украину в обмен на компенсацию со стороны США. Такое предложение премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису выдвинул американский госсекретарь Энтони Блинкен.