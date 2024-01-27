Греции предложили компенсировать отправку оружия на Украину

Блинкен предложил Греции $200 млн за отправку оружия на Украину

Греции предложили отправить вооружение на Украину в обмен на компенсацию со стороны США. Такое предложение премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису выдвинул американский госсекретарь Энтони Блинкен, его слова приводит пресс-служба.

Представитель Вашингтона пообещал изучить возможность выделить Афинам дополнительную помощь в размере до 200 миллионов долларов. Также в США готовы рассмотреть вероятную продажу Греции самолетов F-35 и передачу оружия примерно на 8,6 миллиарда долларов.

«Мы по-прежнему заинтересованы в оборонном потенциале, который Греция может передать или продать Украине. Если эти возможности будут представлять интерес для Украины и до проведения правительством США оценки их состояния, мы можем изучить возможности потенциального выделения дополнительных средств FMF (иностранного военного финансирования) в размере до 200 миллионов долларов», — пояснил он.

Ранее власти США пытались добиться поставок при помощи шантажа. По словам журналистов Newsbreak, во время визита в Грецию 6 января поставил Мицотакису ультиматум по поставкам новых систем вооружения. В Афинах тем временем заявили, что уже отдали все оружие, разрушив тем самым национальную оборону.

Вашингтон планировал разместить на острове Крит самолеты F-35 и F-15 еще в мае 2023 года. Американские власти отправили правительству Греции официальный запрос на отправку истребителей на берег залива Суда. На этой территории расположены несколько военных объектов греческой армии, а также один из основных опорных пунктов НАТО в регионе.