Передачу Греции истребителей F-35 прокомментировали

Греция получит истребители F-35 в соответствии с договоренностями

Греция получит истребители пятого поколения F-35 в соответствии с договоренностями. Об этом заявили правительственные источники по итогам переговоров премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса и государственного секретаря США Энтони Блинкена, передает РИА Новости.

Кроме того, уточняется, что в повестке переговоров были события на Ближнем Востоке, на Украине и стратегическое сотрудничество между Грецией и Соединенными Штатами.

К вопросу о том, что встрече в Греции предшествовал визит Блинкена в Турцию, правительственные чиновники сказали: «Картина говорит сама за себя».

12 мая сообщалось, что Вашингтон отправил правительству Греции официальный запрос на размещение на острове Крит самолетов F-35 и F-15. В случае одобрения заявки воздушные судна будут размещены на базе «Суда» на берегу одноименного залива на Крите. На этой территории расположены несколько военных объектов греческой армии, а также один из основных опорных пунктов НАТО в регионе.