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Греция получила от США запрос на размещение самолетов F-35 и F-15 на Крите

США запросили у Греции разрешение разместить на Крите самолеты F-35 и F-15

Фото: Björn Trotzki / Globallookpress.com

Вашингтон отправил правительству Греции официальный запрос на размещение на острове Крит самолетов F-35 и F-15, передает турецкий телеканал Ulusal Kanal.

Как уточнили журналисты, Афины получили запрос США в работу и готовят ответ. В случае одобрения заявки воздушные судна будут размещены на базе «Суда» на берегу одноименного залива на Крите. На этой территории расположены несколько военных объектов греческой армии, а также один из основных опорных пунктов НАТО в регионе.

По данным телеканала, американские самолеты смогут участвовать в учениях в Средиземноморье.

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Кроме того, Вашингтон и Афины обсуждают вопрос укрепления оборонительных возможностей в зоне островов Родос, Лесбос и Хиос за счет вооружений НАТО или США. Греция выразила обеспокоенность потенциальной угрозой со стороны Турции и ростом напряженности в Эгейском море.

По мнению экспертов, в обмен на усиление обороноспособности греческая сторона может передать часть имеющихся у нее старых систем противовоздушной обороны (ПВО) и бронетехники армии Украины.

Ранее администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана потребовала от стран Запада предоставить Анкаре истребители F-35 и комплексы Patriot без предварительных условий.

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Марина Совина
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