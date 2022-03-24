Турция потребовала от Запада истребители F-35 и комплексы Patriot

Администрация Эрдогана потребовала от стран Запада истребители F-35 и комплексы Patriot

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана потребовала от стран Запада предоставить Анкаре истребители F-35 и комплексы Patriot без предварительных условий. Об этом заявил глава управления по связям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун, передает РИА Новости.

Политик подчеркнул, что членство в Европейском союзе (ЕС) является стратегической целью для Анкары, а союз с НАТО — это предмет гордости. «Турция рассчитывает получить заслуженную поддержку со стороны Запада. Восстановление отношений требует шагов по укреплению доверия, а не так называемых неофициальных предложений», — заключил он.

Алтун также добавил, что идея о передаче Турцией Украине приобретенных у России зенитных ракетных систем С-400 нереалистична.

Ранее Эрдоган сообщил о реагировании на информацию о дрейфующих украинских минах в Черном море. Он призвал не беспокоиться по этому поводу, заявив, что министерство обороны Турции принимает необходимые меры.