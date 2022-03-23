Турция отреагировала на сведения об украинских минах в Черном море

Эрдоган сообщил о принимаемых мерах из-за сведений об украинских минах в Черном море

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о реагировании на информацию о дрейфующих украинских минах в Черном море, передает РИА Новости.

Он призвал не беспокоиться по этому поводу, заявив, что министерство обороны Турции принимает необходимые меры.

19 марта ФСБ России допустила дрейф установленных Киевом мин в Черном море в сторону Босфора и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за обрывов тросов. В спецслужбе отметили, что «обрыв минрепов говорит о неудовлетворительном техническом состоянии мин».

Как рассказали в ФСБ, ВМС Украины установили порядка 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. Мины принадлежат типам ЯМ (якорная мина) и ЯРМ (якорная речная мина), произведенным в первой половине XX века.