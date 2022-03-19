ФСБ сообщила об установленных ВМС Украины минах

ВМС Украины установили около 420 мин около портов Одессы, Очакова, Черноморска и Южного

Военно-морские силы (ВМС) Украины установили порядка 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного, есть опасность дрейфа этих мин в Босфор и в моря Средиземноморского бассейна. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Уточняется, что ВМС Украины установили мины типов ЯМ (якорная мина) и ЯРМ (якорная речная мина), которые были произведены в первой половине XX века. «При наступлении штормовых условий стали происходить обрывы тросов (минрепов), соединяющих мины с донными якорями», — сообщили в ЦОС.

Мины под воздействием ветра и течения свободно перемещаются в западной части Черного моря, добавили в ведомстве. В ФСБ заявили, что обрыв минрепов свидетельствует о неудовлетворительном техническом состоянии мин.

Ранее в ФСБ России сообщили, что представители националистических формирований с территории Украины расстреляли военнослужащего вооруженных сил страны (ВСУ), который пытался найти убежище в РФ.