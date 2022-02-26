Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

ФСБ сообщила о расстреле украинскими националистами солдата ВСУ

ФСБ сообщила, что националисты с Украины расстреляли солдата ВСУ, пытавшегося сбежать в РФ

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Представители националистических формирований с территории Украины расстреляли военнослужащего Вооруженных сил страны (ВСУ), который пытался найти убежище в России. Об этом сообщила ФСБ России, передает РИА Новости.

«Представителями националистических формирований с территории Украины расстрелян военнослужащий ВСУ, пытавшийся найти убежище в Российской Федерации в целях уклонения от участия в боевых действиях», — говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

Ранее ведомство сообщило о падении в Миллеровском районе Ростовской области трех мин, выпущенных военными с территории Украины. Стрельба велась по слободе Нижнекамышинка. Разрушений в районе не зафиксировано, пострадавших нет.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации в Донбассе. До этого он подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с ними. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с Россией.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Россия закрыла воздушное пространство для самолетов Польши, Болгарии и Чехии
Российская авиакомпания отменила и задержала ряд рейсов
В Донецке полностью отключили горячее водоснабжение
Названо место проведения домашних матчей сборной Украины по футболу
В Австралии заблокировали телеканал RT
Лукашенко возмутился нежеланием Киева начать переговоры немедленно
Песков рассказал об ответе России на санкции
В Кремле рассказали о приказе Путина приостановить продвижение российских войск
Сотрудник ФСБ получил ранение в стычке с украинскими националистами
В Минобороны заявили о росте числа фейковых новостей о спецоперации в Донбассе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.