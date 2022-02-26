ФСБ сообщила о расстреле украинскими националистами солдата ВСУ

Представители националистических формирований с территории Украины расстреляли военнослужащего Вооруженных сил страны (ВСУ), который пытался найти убежище в России. Об этом сообщила ФСБ России, передает РИА Новости.

«Представителями националистических формирований с территории Украины расстрелян военнослужащий ВСУ, пытавшийся найти убежище в Российской Федерации в целях уклонения от участия в боевых действиях», — говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

Ранее ведомство сообщило о падении в Миллеровском районе Ростовской области трех мин, выпущенных военными с территории Украины. Стрельба велась по слободе Нижнекамышинка. Разрушений в районе не зафиксировано, пострадавших нет.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации в Донбассе. До этого он подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с ними. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с Россией.

