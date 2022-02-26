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В Ростовской области упали три выпущенные c Украины мины

ФСБ сообщила о падении в Ростовской области трех мин, выпущенных украинскими военными

Фото: Shutterstock

В Миллеровском районе Ростовской области упали три мины, выпущенные военными с территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ России.

В спецслужбе добавили, что стрельба велась по слободе Нижнекамышинка. По данным ФСБ, разрушений в районе не зафиксировано, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) города Старобельск и Лисичанск в Луганской народной республике (ЛНР). Информация о жертвах среди мирных жителей и о повреждении инфраструктуры уточняется.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации в Донбассе. Ранее, 21 февраля, он подписал указы о признании ДНР и ЛНР и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.

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Владимир Шарапов
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