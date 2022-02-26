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Украинские военные обстреляли два населенных пункта в ЛНР

ВСУ обстреляли из РСЗО города Старобельск и Лисичанск в ЛНР

Фото: Shuttertsock

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) города Старобельск и Лисичанск в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в субботу, 26 февраля, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он отметил, что информация о жертвах среди мирных жителей, а также о повреждении инфраструктуры сейчас уточняется. По его словам, украинские военные продолжают совершать преступления против населения республики.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации в Донбассе. Ранее, 21 февраля, он подписал указы о признании ДНР и ЛНР и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.

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Елизавета Новикова
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