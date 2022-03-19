ФСБ допустила дрейф установленных Киевом мин в Черном море в сторону Босфора

В ФСБ заявили, что мины ВМС Украины в Черном море могут дрейфовать в сторону Босфора

Установленные Военно-морскими силами (ВМС) Украины в Черном море мины могут дрейфовать в сторону Босфора и Средиземноморья из-за обрывов тросов, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает ТАСС.

«Мины под воздействием ветра и течения свободно перемещаются (дрейфуют) в западной части Черного моря. Обрыв минрепов говорит о неудовлетворительном техническом состоянии мин», — сообщили в ведомстве. Отмечается, что с учетом преобладания поверхностных течений южного направления допускается возможность дрейфа мин в пролив Босфор и моря Средиземноморского бассейна.

В ЦОС ФСБ резюмировали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова показали «полное игнорирование основ международного права и пренебрежение человеческими жизнями».

Как рассказали в ФСБ, ВМС Украины установили порядка 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. Мины принадлежат типам ЯМ (якорная мина) и ЯРМ (якорная речная мина), произведенным в первой половине XX века.