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17:57, 6 марта 2024Бывший СССР

В зоне СВО заметили признак дефицита танков у Украины

Полковник Кошкин допустил сокращение количества танков у ВСУ
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Назвать точное число танков, оставшихся у Вооруженных сил Украины (ВСУ), невозможно. Тем не менее есть признаки, указывающие на их дефицит, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин. В частности, он указал на то, что танки стали использовать нецелесообразно.

«Изначально говорилось, что танки будут использовать только для спецопераций, что использование их для широкого фронта нецелесообразно, ведь так их будут просто уничтожать. Но есть впечатление, что теперь танки начали бросать просто для того, чтобы кого-то поддержать. Можно предположить, что их осталось не так много, раз от концентрированного использования в боевых операциях для получения максимального эффекта отказались», — допустил военный.

Он добавил, что на поле боя танк сразу становится главной целью артиллерии, авиации, дронов. И именно дроны в последнее время стали особенно эффективны в этом отношении.

«На Ближнем Востоке израильские танки, как говорили аналитики, уничтожались копеечными дронами. Так что их надо продолжать использовать. Американцы рекомендуют, чтобы каждый танк охраняла пехота, бронегруппа, только в таком случае он будет эффективен. Но у ВСУ, видимо, уже такой возможности нет», — заключил Кошкин.

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6 марта Минобороны России заявило, что экипаж российского танка Т-72 Б3 с первого выстрела уничтожил американский танк Abrams на авдеевском направлении. Помимо того, по их данным, за сутки противник потерял на данном направлении два танка, до 460 бойцов, самоходную артиллерийскую установку зенитного ракетного комплекса «Бук», а также четыре БПМ и два БТР.

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