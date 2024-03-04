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07:08, 4 марта 2024Россия

Российские военные поразили еще один танк Abrams на Украине. Как бойцы уничтожают западную технику в зоне СВО?

Опубликовано видео поражения танка Abrams дронами «Упырь» под Авдеевкой в ДНР

Российские военные уничтожили еще один американский танк Abrams на Украине. Это второй уничтоженный Abrams, попавший на видео. Предположительно, на данный момент этих боевых машин подбито больше.

Боевая машина была поражена в населенном пункте Бердычи на авдеевском направлении в зоне специальной военной операции (СВО).

Парни сначала ударили в гусеницу с гранатомета, а потом машину добили штурмовики из 30-ой мотострелковой бригады из Самары

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Abrams был уничтожен с помощью FPV-дрона «Упырь»

Уничтожить образец западной военной техники российским бойцам помог FPV-дрон «Упырь».

Как рассказал представитель предприятия-производителя беспилотников, сначала 30-я бригада пехоты сбила гусеницу американского танка, а затем последовало два попадания «Упырями». Возгорание произошло только после второго удара. Также уточняется, что применялся боеприпас ПГ-7В.

Позже разработчики дрона «Упырь» опубликовали видео от лица оператора, который при помощи их беспилотников совершает два результативных удара по танку.

Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили американские Abrams в попытке остановить продвижение российских подразделений. Также в бою была подбита и M1150 Assault Breacher Vehicle (ABV) — новейшая штурмовая машина разминирования армии США на шасси M1 Abrams.

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Первый Abrams российские военные подбили в конце февраля

27 февраля Минобороны России сообщило, что американский танк Abrams уничтожен в ходе боев на авдеевском направлении.

Позже командир разведывательно-ударной группы с позывным Коловрат рассказал, что танк был уничтожен с помощью двух ударов.

Первым дроном мы его остановили, экипаж начал спешиваться и убегать. Вторым дроном мы его поразили. Попали в боеукладку, кормовую часть, где находится боекомплект, произошло возгорание — танк сгорел. Танк был более приоритетной целью, чем экипаж

российский командир

Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко предлагал установить первый подбитый в зоне СВО Abrams у посольства США в Москве. По его словам, этот символ имел бы большое психологическое значение.

Также, указал Коротченко, танк можно изучить для поиска сильных и слабых мест, возможного более детального изучения конструкции и особенностей. Аналитик подчеркнул, что Abrams не является «волшебным оружием» — он уязвим, как любая бронированная техника.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя информацию о первом уничтоженном Abrams, процитировал российских военных: «Эти танки будут гореть так же, как и другие».

Танк M1 Abrams впервые был замечен в зоне СВО в начале февраля. Ранее эти танки, прибывшие на Украину еще осенью 2023 года, в боях не применялись, их видели только на тренировочных полигонах. Известно, что США передали Украине 31 танк M1 Abrams.

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      Марина Совина
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