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15:18, 27 февраля 2024Россия

Минобороны официально подтвердило уничтожение танка Abrams в зоне СВО

Минобороны: танк Abrams уничтожен в зоне СВО

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Американский танк Abrams уничтожен в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Ранее появившуюся информацию официально подтвердило Минобороны России.

По данным военного ведомстве, Abrams был подбит в ходе боев на авдеевском направлении.

Помимо этого, за минувшие сутки только на авдеевском направлении были также уничтожены три боевые машины пехоты противника, в том числе Bradley, а также шесть единиц прочей бронетехники и две единицы ствольной артиллерии.

Ранее в России предложили установить первый подбитый танк Abrams у здания посольства США в Москве. Автор инициативы, военный аналитик Игорь Коротченко, отметил, что танк может вызвать интерес у армии России для изучения и выявления его уязвимых мест.

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      Алан Босиков
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