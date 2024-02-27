Минобороны официально подтвердило уничтожение танка Abrams в зоне СВО

Минобороны: танк Abrams уничтожен в зоне СВО

Американский танк Abrams уничтожен в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Ранее появившуюся информацию официально подтвердило Минобороны России.

По данным военного ведомстве, Abrams был подбит в ходе боев на авдеевском направлении.

Помимо этого, за минувшие сутки только на авдеевском направлении были также уничтожены три боевые машины пехоты противника, в том числе Bradley, а также шесть единиц прочей бронетехники и две единицы ствольной артиллерии.

Ранее в России предложили установить первый подбитый танк Abrams у здания посольства США в Москве. Автор инициативы, военный аналитик Игорь Коротченко, отметил, что танк может вызвать интерес у армии России для изучения и выявления его уязвимых мест.