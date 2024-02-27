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03:52, 27 февраля 2024Интернет и СМИ

Первый подбитый на СВО Abrams предложили установить у посольства США в Москве

Коротченко предложил установить первый подбитый на СВО Abrams у посольства США
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Sgt. Anthony Ford / Global Look Press

Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко выступил с предложением установить первый подбитый в зоне специальной военной операции (СВО) танк Abrams у посольства США в Москве. По его словам, этот символ имел бы большое психологическое значение, передает ТАСС.

Однако это не единственное возможное применение военного трофея. «Он интересен прежде всего с точки зрения изучения его на соответствующем российском полигоне для поиска сильных и слабых мест, возможного более детального изучения конструкции и особенностей», — добавил Коротченко.

Аналитик отметил, что Abrams не является «волшебным оружием» — танк уязвим, как любая бронированная техника.

«В верхней полусфере поражение произошло, это подтверждает, что, будут и другие десятки подбитой, уничтоженной бронетехники американской данного типа», — заключил Игорь Коротченко.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию о первом уничтоженном в зоне СВО американском танке Abrams. Он процитировал слова российских военных: «Эти танки будут гореть так же, как и другие».

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      Александра Синицына
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