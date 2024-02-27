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00:30, 27 февраля 2024Россия

«Будут гореть так же, как и другие». В Кремле прокомментировали информацию об уничтожении на СВО первого танка Abrams

Песков пообещал, что Abrams в зоне СВО будут гореть как другие танки Запада
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию о первом уничтоженном в зоне специальной военной операции (СВО) американском танке Abrams.

Он привел слова российских бойцов о том, что «эти танки будут гореть так же, как и другие».

При этом пресс-секретарь президента России назвал уничтожение Abrams ежедневной, планомерной, профессиональной и самоотверженной работой российских военных, которые «демилитаризируют Украину и делают это ежедневно».

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Об уничтожении танка стало известно 26 февраля

В понедельник, 26 февраля, стало известно, что в зоне спецоперации впервые уничтожили Abrams, переданный Украине из США. Это произошло в селе Бердычи в районе Авдеевки, недавно взятой под контроль российскими войсками. Танк следовал по улицам Центральной и Мира на северо-восток, в сторону села Степовое, примерно в полутора километрах от российских позиций.

Также появилось видео горящего Abrams. Оператор беспилотного летательного аппарата заснял стоящий в поле танк, охваченный пламенем.

Технику уничтожило подразделение ударных дронов 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады под командованием офицера с позывным Коловрат. А непосредственно танк подбил боец с позывным Рассвет, сообщили в бригаде, которую называют «Черные гусары».

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин допустил, что этот Abrams Украина показывала в видео до взятия российскими силами Авдеевки. По его словам, тогда танк берегли и не выводили на передовую.

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Сохранить танк не помогла динамическая защита и доработка

Комментируя уничтожение Abrams, глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что уберечь танк Вооруженным силам Украины (ВСУ) не помогла дополнительная доработка и установка динамической защиты.

После того, как пентагоновские "стратеги" увидели костры из Leopard'ов на Запорожском фронте, они вернули все 30 поставленных киевскому режиму танков на доработку. На них установили активную динамическую защиту и отослали назад

Владимир Сальдогубернатор Херсонской области

Сальдо отметил, что эта доработка не помогла — в первом же боевом выезде Abrams был обнаружен операторами дрона-разведчика, после чего уничтожен операторами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Ланцет».

Как оказалось — горит даже поярче Leopard'ов. Тупое американское железо обломалось о силу духа и боевое умение российских воинов

Владимир Сальдогубернатор Херсонской области

Как объяснил в беседе с «Лентой.ру» военный эксперт, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов, у танков Abrams cамыми уязвимыми местами были гусеница и верхняя проекция.

В этот раз по танку ударил наш беспилотник "Ланцет", потом его добили с помощью ручного противотанкового комплекса. Судя по видео, у уничтоженного танка также не было решетки сверху, которую ставят специально, чтобы защититься от беспилотников. Кроме того, у Abrams в принципе нет всех необходимых комплексов защиты от ракет, беспилотников

Владимир Прохватиловвоенный эксперт
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В Пентагоне США не стали комментировать уничтожение танка

Пентагон отказался комментировать новость об уничтожении американского танка Abrams на Украине.

В ответ на просьбу подтвердить уничтожение машины представитель оборонного ведомства перенаправил вопрос в Киев, «чтобы говорить об этом в частности и об их операциях в целом».

Танк M1 Abrams впервые был замечен в зоне СВО в начале февраля. Ранее эти танки, прибывшие на Украину еще осенью 2023 года, в боях не применялись, их видели только на тренировочных полигонах. Известно, что США передали Украине 31 танк M1 Abrams.

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4 февраля 2024

Уничтоживших Abrams российских военных наградят

Российские военные, уничтожившие американский танк Abrams, получат 10 миллионов рублей. Награду им направят в ближайшее время. Об этом рассказал актер и режиссер Иван Охлобыстин.

Поздравляю ребят из 15-й ОМБ с первым "Абрамсом"! 10 миллионов будут направлены героям в самое ближайшее время. Прекрасный день, честный приз!

Иван Охлобыстинактер и режиссер
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      Марина Совина
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