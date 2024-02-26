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21:33, 26 февраля 2024Россия

Охлобыстин сообщил о награде уничтожившим Abrams российским военным

Охлобыстин: ₽10 млн направят уничтожившим Abrams российским РФ в ближайшее время
Иван Охлобыстин

Иван Охлобыстин. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Награду в размере 10 миллионов рублей российским военным, уничтожившим американский танк Abrams, направят в ближайшее время. Об этом сообщил актер и режиссер Иван Охлобыстин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Поздравляю ребят из 15-й ОМБ с первым "Абрамсом"! 10 миллионов будут направлены героям в самое ближайшее время. Прекрасный день, честный приз!» — написал артист.

26 февраля сообщалось, что в зоне спецоперации впервые уничтожили Abrams, переданный Украине из США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это ежедневной, планомерной, профессиональной и самоотверженной работой российских военных, которые «демилитаризируют Украину и делают это ежедневно». Пентагон отказался комментировать новость.

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