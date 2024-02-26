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19:47, 26 февраля 2024Мир

Пентагон отказался комментировать уничтожение танка Abrams

В Пентагоне отказались комментировать новость об уничтожении танка Abrams
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Пентагон отказался комментировать новость об уничтожении американского танка Abrams на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы перенаправляем вас к Украине, чтобы говорить об этом в частности и об их операциях в целом», — ответил агентству представитель оборонного ведомства на просьбу подтвердить уничтожение машины.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уничтожение Abrams ежедневной, планомерной, профессиональной и самоотверженной работой российских военных, которые «демилитаризируют Украину и делают это ежедневно».

26 февраля сообщалось, что в зоне спецоперации впервые уничтожили Abrams, переданный Украине из США.

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      Глеб Бажуткин
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