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19:34, 26 февраля 2024Россия

Песков прокомментировал первое уничтожение Abrams в зоне СВО

Песков: американские танки Abrams будут гореть так же, как и другие

Фото: William Kuang / Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию о первом уничтоженном в зоне СВО американском танке Abrams. Его цитирует ТАСС.

Песков привел слова российских бойцов о том, что «эти танки будут гореть так же, как и другие». При этом он назвал уничтожение Abrams ежедневной, планомерной, профессиональной и самоотверженной работой российских военных, которые «демилитаризируют Украину и делают это ежедневно».

Ранее 26 февраля стало известно, что в зоне спецоперации впервые уничтожили Abrams, переданный Украине из США. Это произошло в районе Авдеевки, недавно взятой под контроль российскими войсками.

Технику уничтожило подразделение ударных дронов 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады под командованием офицера с позывным Коловрат. А непосредственно танк подбил боец с позывным Рассвет, сообщили в бригаде, которую называют «Черные гусары».

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      Антон Похиляк
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