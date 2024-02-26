Песков прокомментировал первое уничтожение Abrams в зоне СВО

Песков: американские танки Abrams будут гореть так же, как и другие

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию о первом уничтоженном в зоне СВО американском танке Abrams. Его цитирует ТАСС.

Песков привел слова российских бойцов о том, что «эти танки будут гореть так же, как и другие». При этом он назвал уничтожение Abrams ежедневной, планомерной, профессиональной и самоотверженной работой российских военных, которые «демилитаризируют Украину и делают это ежедневно».

Ранее 26 февраля стало известно, что в зоне спецоперации впервые уничтожили Abrams, переданный Украине из США. Это произошло в районе Авдеевки, недавно взятой под контроль российскими войсками.

Технику уничтожило подразделение ударных дронов 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады под командованием офицера с позывным Коловрат. А непосредственно танк подбил боец с позывным Рассвет, сообщили в бригаде, которую называют «Черные гусары».