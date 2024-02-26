Сальдо: динамическая защита и доработка не защитила танк Аbrams от уничтожения

Дополнительная доработка и установка динамической защиты не защитила американский танк Abrams от уничтожения на авдеевском направлении. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

«После того как пентагоновские "стратеги" увидели костры из "Леопардов" на Запорожском фронте, они вернули все 30 поставленных киевскому режиму танков на доработку. На них установили активную динамическую защиту и отослали назад», — написал Сальдо.

Однако, как отметил он, это не помогло — в первом же боевом выезде Abrams был обнаружен операторами дрона-разведчика, после чего уничтожен бойцами 15-й отдельной мотострелковой бригады. «Как оказалось — горит даже поярче "Леопардов"», — прокомментировал уничтожение танка губернатор.

26 февраля сообщалось, что в зоне спецоперации впервые уничтожили Abrams, переданный Украине из США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это ежедневной, планомерной, профессиональной и самоотверженной работой российских военных, которые «демилитаризируют Украину и делают это ежедневно». Пентагон отказался комментировать новость.