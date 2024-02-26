Названы уязвимые места танков Abrams

Военный эксперт Прохватилов: у Abrams уязвимы гусеница и верхняя проекция

Самыми уязвимыми местами американского танка Abrams являются гусеница и верхняя проекция, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. Он допустил усиление верхней части брони танков в будущем.

«Всегда, во все времена, уязвимыми были гусеницы, верхняя проекция. В этот раз по танку ударил наш беспилотник "Ланцет", потом его добили с помощью ручного противотанкового комплекса (РПГ), — рассказал Прохватилов. — Судя по видео, у уничтоженного танка также не было решетки сверху, которую ставят специально, чтобы защититься от беспилотников. Кроме того, у Abrams в принципе нет всех необходимых комплексов защиты от ракет, беспилотников».

Военный эксперт допустил, что эволюция танков будет двигаться в сторону экономии веса машин с тем, чтобы усилить броню в наиболее уязвимых местах.

«Электропривод позволит сэкономить порядка пяти тонн. То есть появятся пять тонн для усиления брони сверху, порядка полуметра прибавится. Это сильно повысит защищенность танков, потому что у всех подобных машин именно верхняя проекция является одинаково уязвимой», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили в районе Авдеевки первый американский танк Abrams, задействованный украинской армией в зоне спецоперации.