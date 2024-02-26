Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:26, 26 февраля 2024Наука и техника

Названы уязвимые места танков Abrams

Военный эксперт Прохватилов: у Abrams уязвимы гусеница и верхняя проекция

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Самыми уязвимыми местами американского танка Abrams являются гусеница и верхняя проекция, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. Он допустил усиление верхней части брони танков в будущем.

«Всегда, во все времена, уязвимыми были гусеницы, верхняя проекция. В этот раз по танку ударил наш беспилотник "Ланцет", потом его добили с помощью ручного противотанкового комплекса (РПГ), — рассказал Прохватилов. — Судя по видео, у уничтоженного танка также не было решетки сверху, которую ставят специально, чтобы защититься от беспилотников. Кроме того, у Abrams в принципе нет всех необходимых комплексов защиты от ракет, беспилотников».

Военный эксперт допустил, что эволюция танков будет двигаться в сторону экономии веса машин с тем, чтобы усилить броню в наиболее уязвимых местах.

«Электропривод позволит сэкономить порядка пяти тонн. То есть появятся пять тонн для усиления брони сверху, порядка полуметра прибавится. Это сильно повысит защищенность танков, потому что у всех подобных машин именно верхняя проекция является одинаково уязвимой», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили в районе Авдеевки первый американский танк Abrams, задействованный украинской армией в зоне спецоперации.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Песков прокомментировал первое уничтожение Abrams в зоне СВО

      Трамп пообещал немедленно закрыть границу США после переизбрания

      Невролог назвала самый сильный вид боли

      В Европе заявили о нехватке денег на зеленый переход

      Поезд проехал без машиниста 70 километров и попал на видео

      Москвичам пообещали дожди

      Обратившийся к программе помощи игрокам НХЛ Ничушкин вернется к тренировкам

      Иностранное судно разлило нефть у российского города

      Канье Уэст выступил с дочерью в Париже

      Избившие фотографа «Коммерсанта» российские охранники получили срок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше