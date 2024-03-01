Командир Коловрат заявил, что первый танк Abrams на СВО уничтожили двумя ударами

Российские военные впервые уничтожили в зоне специальной военной операции (СВО) американский танк Abrams с помощью двух ударов, заявил командир разведывательно-ударной группы с позывным Коловрат. Об этом «Ленте.ру» рассказали в 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде.

«Группа аэроразведки вышла на точку, работала. При подъезде к населенному пункту увидели "коробочку", соответственно. Передали нам данные. Я дал команду расчету. Быстро и четко скоординировались, навелись и, соответственно, применились. Вот так поразили Abrams», — сказал он.

Первым дроном мы его остановили, экипаж начал спешиваться и убегать. Вторым дроном мы его поразили. Попали в боеукладку, кормовую часть, где находится боекомплект, произошло возгорание — танк сгорел. Танк был более приоритетной целью, чем экипаж Коловрат российский военный

По словам российского военного, бойцы не сразу поняли, что им удалось поразить именно эту боевую машину.

Был удивлен, [что поразили Abrams], сначала не понял, был ли это Abrams вообще. Потому что раньше не приходилось его видеть — потом уже сравнили картинку с фотографией и поняли, что да, действительно Abrams был Коловрат российский военный

«[Подбитый Abrams] также стоит на месте, эвакуировать его пока достаточно тяжело, так как идут бои за населенный пункт. И он достаточно тяжелый, чтобы его по-быстрому можно было утащить. 63 тонны весит, если не ошибаюсь», — добавил военнослужащий.

27 февраля Минобороны сообщило, что американский танк Abrams уничтожен в зоне СВО. Боевую машину подбили в ходе боев на авдеевском направлении.

