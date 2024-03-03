Опубликовано видео уничтожения еще одного танка Abrams на Украине

Разработчики FPV-дрона «Упырь» опубликовали видео уничтожения танка Abrams

Разработчики FPV-дрона «Упырь» опубликовали видео от лица оператора, который при помощи их беспилотников совершает два результативных удара по американскому танку Abrams. Кадры от предприятия-производителя дрона размещены в Telegram-канале ТАСС.

На ролике показано, как дроны летят в танк, гусеницу которого ранее сбили военнослужащие бригады пехоты. Ударами боеприпаса ПГ-7В удалось сжечь иностранную бронетехнику.

О том, что армия России уничтожила еще один американский танк Abrams на Украине, сообщалось ранее 3 марта. Это произошло в населенном пункте Бердычи на авдеевском направлении в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее в марте были раскрыты подробности первого уничтожения танка Abrams в зоне СВО. Как рассказал командир разведывательно-ударной группы с позывным Коловрат, танк был уничтожен с помощью двух ударов.

27 февраля Минобороны сообщило, что американский танк Abrams уничтожен в ходе боев на авдеевском направлении.