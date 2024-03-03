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17:56, 3 марта 2024Бывший СССР

Российские военные уничтожили еще один Abrams на Украине

ВС РФ уничтожили американский танк Abrams на авдеевском направлении в зоне СВО

Фотло: Octav Ganea / Inquam Photos / Reuters

Армия России уничтожила еще один американский танк Abrams на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «Соловьев Live».

Отмечается, что это произошло в населенном пункте Бердычи на авдеевском направлении в зоне специальной военной операции (СВО). «Парни сначала ударили в гусеницу с гранатомета, а потом машину добили штурмовики из 30-ой мотострелковой бригады из Самары», — говорится в публикации канала.

Ранее в марте были раскрыты подробности первого уничтожения танка Abrams в зоне СВО. Как рассказал командир разведывательно-ударной группы с позывным Коловрат, танк был уничтожен с помощью двух ударов. «Первым дроном мы его остановили, экипаж начал спешиваться и убегать. Вторым дроном мы его поразили. Попали в боеукладку, кормовую часть, где находится боекомплект, произошло возгорание — танк сгорел. Танк был более приоритетной целью, чем экипаж», — сообщил военный.

27 февраля Минобороны сообщило, что американский танк Abrams уничтожен в ходе боев на авдеевском направлении.

В России предложили установить первый подбитый танк Abrams у здания посольства США в Москве. Автор инициативы военный аналитик Игорь Коротченко, отметил, что танк может вызвать интерес у армии России для изучения и выявления его уязвимых мест.

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      Екатерина Подвигина
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