Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:28, 3 марта 2024Бывший СССР

Стали известны подробности уничтожения еще одного танка Abrams на Украине

ТАСС: уничтожить еще один Abrams в зоне СВО помогли FPV-дроны «Упырь»
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Уничтожить еще один танк Abrams в зоне специальной военной операции (СВО) российским военным помогли FPV-дроны «Упырь». Подробности сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя предприятия-производителя беспилотников.

По данным собеседника агентства, сначала 30-я бригада пехоты сбила гусеницу американского танка, а затем последовало два попадания «Упырями». Отмечается, что возгорание произошло только после второго удара. Также уточняется, что применялся боеприпас ПГ-7В.

Как сообщает Telegram-канал «Репортеры русской весны», ВСУ бросили американские Abrams в попытке остановить продвижение российских подразделений. Также в бою, по данным канала, была подбита и M1150 Assault Breacher Vehicle (ABV) — новейшая штурмовая машина разминирования армии США на шасси M1 Abrams.

Ранее стало известно, что Армия России уничтожила еще один американский танк Abrams на Украине в населенном пункте Бердычи на авдеевском направлении в зоне специальной военной операции.

***
Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Подвигина
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные уничтожили еще один Abrams на Украине

      В РПЦ назвали условия присутствия мигрантов в России

      Политолог высказался о вероятности расформирования НАТО

      ВСУ атаковали дроном поселок в Курской области

      Глава РПЛ сделал заявление о выступлениях осужденного игрока в «Спартаке»

      Роскомнадзор заблокировал словарь жестовых языков

      Чешские дипломаты застряли в Индии из-за проблем с самолетом

      Валиева сделала заявление о допинге

      Стали известны подробности уничтожения еще одного танка Abrams на Украине

      Россия добровольно сократит добычу и поставки нефти

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше