Стали известны подробности уничтожения еще одного танка Abrams на Украине

ТАСС: уничтожить еще один Abrams в зоне СВО помогли FPV-дроны «Упырь»

Уничтожить еще один танк Abrams в зоне специальной военной операции (СВО) российским военным помогли FPV-дроны «Упырь». Подробности сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя предприятия-производителя беспилотников.

По данным собеседника агентства, сначала 30-я бригада пехоты сбила гусеницу американского танка, а затем последовало два попадания «Упырями». Отмечается, что возгорание произошло только после второго удара. Также уточняется, что применялся боеприпас ПГ-7В.

Как сообщает Telegram-канал «Репортеры русской весны», ВСУ бросили американские Abrams в попытке остановить продвижение российских подразделений. Также в бою, по данным канала, была подбита и M1150 Assault Breacher Vehicle (ABV) — новейшая штурмовая машина разминирования армии США на шасси M1 Abrams.

Ранее стало известно, что Армия России уничтожила еще один американский танк Abrams на Украине в населенном пункте Бердычи на авдеевском направлении в зоне специальной военной операции.