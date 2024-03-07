В США заявили о бессмысленности поставок танков Abrams Украине

Экс-разведчик США Риттер: Украина не может использовать весь потенциал Abrams

Американские танки Abrams, которые поставляются Украине, сложны в использовании и эксплуатации. Следовательно, ВСУ не смогут использовать весь потенциал этой техники и быстро ее лишатся, рассказал экс-разведчик США Скотт Риттер в беседе с «Известиями».

«Abrams — чрезвычайно сложный в обслуживании танк. Это американская система вооружения, разработанная для ведения войны по американским стандартам», — отметил он.

Украинцы смогут задействовать лишь 20 — 30 процентов боевого потенциала данной системы, даже если все будет исправно функционировать, считает Риттер. Оставшееся время техника будет находиться в режиме ожидания или перебрасываться на дальние склады.

Как отметил эксперт, в этом плане российские танки и танки советской эпохи проще в эксплуатации, они надежнее и реже выходят из строя. В связи с этим, у военнослужащих ВС РФ есть больше времени на выполнение поставленной задачи. Риттер считает, что Штатам не следовало передавать Киеву Abrams.

Ранее обозреватель американского журнала National Interest (NI) Петер Сучиу написал, что растущие потери танков M1 Abrams на Украине показали, что они ничем не лучше других боевых машин.

По его мнению, американские танки Abrams не оправдали завышенных ожиданий на поле боя. Причиной тому он назвал то, что украинцы слишком привыкли к советской технике, из-за чего не могут быстро освоить западные танки.