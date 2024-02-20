В ВСУ пожаловались на большие сложности из-за дефицита снарядов

WP: бойцы ВСУ пожаловались на сложности на фронте из-за дефицита снарядов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают большие сложности на фронте из-за дефицита снарядов. На проблему украинские бойцы пожаловались изданию The Washington Post (WP).

«В настоящее время дефицит боеприпасов достаточно серьезный. Нам постоянно обещают, что их будет больше, но мы этого не видим», — рассказал командир одного из подразделений ВСУ.

Он уточнил, что их батарея имеет около 10 процентов от необходимого количества боеприпасов, и в армии боятся, что без западной помощи на других участках фронте может повториться аналогичная в Авдеевке ситуация.

Еще один военный посетовал, что при дефиците снарядов ВСУ нечем воевать и прикрывать линии фронта. Командир 44-й бригады сообщил, что в сложившейся обстановке его подразделение не может сопротивляться Российской армии.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров объяснил отступление из Авдеевки нехваткой вооружений. По его словам, ВСУ необходимы современные системы противовоздушной обороны (ПВО), артиллерийские снаряды и вооружение дальнего действия.