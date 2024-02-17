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16:39, 17 февраля 2024Бывший СССР

В Минобороны Украины объяснили отступление из Авдеевки

Министр обороны Украины объяснил отступление из Авдеевки нехваткой вооружений

Фото: Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Министр обороны Украины Рустем Умеров объяснил отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Авдеевки нехваткой вооружений. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Умеров заявил, что украинской армии необходимы современные системы противовоздушной обороны (ПВО), артиллерийские снаряды и вооружение дальнего действия. Он указал, что системы ПВО нужны для того, чтобы Вооруженные силы России «не смогли применить управляемые бомбы».

Ранее сообщалось, что часть бойцов ВСУ сдалась в плен во время отступления из Авдеевки. Об этом написал командующий оперативно-стратегической группировкой войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Таврия» Александр Тарнавский в своем Telegram-канале.

17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских войск из Авдеевки. Он объяснил свое решение планом перевести подразделения к обороне «исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг города».

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      Екатерина Подвигина
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