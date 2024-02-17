В Минобороны Украины объяснили отступление из Авдеевки

Министр обороны Украины объяснил отступление из Авдеевки нехваткой вооружений

Министр обороны Украины Рустем Умеров объяснил отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Авдеевки нехваткой вооружений. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Умеров заявил, что украинской армии необходимы современные системы противовоздушной обороны (ПВО), артиллерийские снаряды и вооружение дальнего действия. Он указал, что системы ПВО нужны для того, чтобы Вооруженные силы России «не смогли применить управляемые бомбы».

Ранее сообщалось, что часть бойцов ВСУ сдалась в плен во время отступления из Авдеевки. Об этом написал командующий оперативно-стратегической группировкой войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Таврия» Александр Тарнавский в своем Telegram-канале.

17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских войск из Авдеевки. Он объяснил свое решение планом перевести подразделения к обороне «исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг города».