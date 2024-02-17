Бойцы ВСУ сдались в плен во время бегства из Авдеевки

Командующий ВСУ Тарнавский: бойцы сдались в плен во время бегства из Авдеевки

Во время бегства под Авдеевкой часть украинских военнослужащих сдалась в плен. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Таврия» Александр Тарнавский в своем Telegram-канале.

По словам Тарнавского, «выход личного состава из Авдеевки происходил в соответствии с планом, разработанным с учетом различных сценариев и возможной смены оперативной обстановки». «И все же на заключительном этапе операции под давлением превосходящих сил противника некоторое количество украинских военнослужащих попало в плен», — написал он.

Кроме того, командующий ВСУ заявил, что Украина уже обратилась к международным организациям с просьбой обеспечить соблюдение норм гуманитарного права в отношении украинских пленных.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских войск из Авдеевки. Он объяснил свое решение планом перевести подразделения к обороне «исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг города». Он добавил, что подразделения покинули Авдеевку, чтобы избежать окружения и ради сохранения жизни и здоровья бойцов. Сейчас, по его словам, ВСУ закрепились на более выгодных рубежах.