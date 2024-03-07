Стало известно о переговорах Киева и Астаны по покупке военной продукции России

РИА Новости: Киев обсуждает с Казахстаном закупки комплектующих РФ для ВСУ

Украинская государственная компания (ГК) «Укрспецэкспорт» обсуждает с Казахстаном закупки продукции российского военно-промышленного комплекса (ВПК) для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

«Недавно стало известно, что ГК "Укрспецэкспорт" ведет переговоры с Казахстаном о закупках продукции российского ВПК для нужд ВСУ. Ниточки тянутся к зарегистрированным в Астане компаниям TOO Navico, BSKey company, TOO "ИГТ", ИА "Сыздыков Т.С."», — сказал собеседник агентства.

По его словам, все свидетельствует о том, что Украине могут передать производящиеся в России комплектующие к парашютно-тормозным системам ПГК-10 для военных самолетов Су-24 и МиГ-29. Источник также допустил, что власти Казахстана скрытно хотят сохранить равноудаленную позицию по украинской ситуации в диалоге с Западом и Москвой. Кроме того, он указал на большой риск. По его словам, речь идет о дискредитации союзничества с Россией за «призрачные дивиденды».

16 февраля Владимир Зеленский признал преимущество России перед Киевом в артиллерии и других видах оружия. Как он утверждал, Украина страдает от значительного уменьшения поставок от союзников. Зеленский также назвал российское преимущество критическим.