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09:36, 22 февраля 2024Бывший СССР

На Украине потребовали от Запада отдать Киеву все вооружение

Глава СНБО Украины Данилов: Запад должен отдать Киеву все вооружение и технику

Фото: Reuters

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Запад должен передать Киеву все вооружение и технику. Его цитирует РИА Новости.

«Им нужно сейчас срочно все передавать нам, как это сделала Дания. (...) Это будет металлолом, который вам будет абсолютно не нужен, потому что будет совсем другая война», — потребовал он в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук.

Данилов отметил, что у Украины есть большой опыт. Киев понимает, что те танки и другое оружие для следующего конфликта будут не нужны Европе, добавил глава СНБО. По его словам, такая техника, как истребители F-16, полезна, но ее лучше передать украинской армии. Он подчеркнул, что войска страны точно понимают, каким образом использовать это вооружение.

Ранее на Украине признали, что Киев не может конкурировать с Россией по ресурсам, промышленным мощностям и кадрам. Как сообщалось, Москва «десятилетиями накапливала оружие», а Киев не может «угнаться» за ней по количеству снарядов, танков и солдат.

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      Кристина Есикова
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