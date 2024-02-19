В Минобороны Украины признали невозможность конкурировать с Россией по ресурсам

Замглавы МО Украины Гаврилюк: конкурировать с Россией по ресурсам невозможно

Для Украины невозможно конкурировать с Россией по ресурсам, промышленным мощностям и кадрам. Это признал заместитель главы Министерства обороны (МО) Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в интервью газете Die Welt.

По его словам, Россия «десятилетиями накапливала оружие и годами готовилась» к конфликту с Украиной и Киев не может «угнаться» за Москвой по количеству снарядов, танков и солдат.

Гаврилюк при этом добавил, что украинская армия может обрести преимущество с помощью высокотехнологичного оружия. Замглавы Минобороны подчеркнул, что Украине необходимо «больше современного оружия от партнеров».

«Сегодня Вооруженным силам Украины не хватает вооружения, чтобы переломить ход войны. Причины задержки предоставления необходимой военной поддержки различны. Одной из них является производственная база», — заявил он.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Евросоюз (ЕС) отменить экспорт оружия в другие страны и вместо этого отдать все снаряды Киеву. По его словам, европейским партнерам стоит заключать больше долгосрочных контрактов с Киевом, а также совместно искать снаряды за пределами Европы.