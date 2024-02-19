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19:01, 19 февраля 2024Бывший СССР

Киев призвал ЕС отменить экспорт оружия и отдать все снаряды Украине

Глава МИД Кулеба призвал ЕС отменить экспорт оружия и отдать снаряды Украине

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Евросоюз (ЕС) отменить экспорт оружия в другие страны и вместо этого отдать все снаряды Киеву. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства по итогам выступления министра на заседании Совета министров иностранных дел ЕС.

Отмечается, что Кулеба призвал европейских партнеров заключать больше долгосрочных контрактов для установления новых производственных линий, а также совместно искать снаряды за пределами Европы, чтобы направить их Киеву. Кроме того, министр считает, что Европа должна отменить все свои контракты на поставку снарядов в третьи страны и отдать их украинской армии.

Кулеба также призвал как можно скорее предпринять шаги для начала переговоров по вступлению Украины в ЕС и создания отдельного механизма военной помощи в рамках Европейского фонда мира.

Ранее член временной комиссии Верховной Рады по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи Александра Устинова заявила, что украинские власти боятся конкуренции за американское оружие в случае, если США вступит в войну на Ближнем Востоке.

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      Алевтина Запольская
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