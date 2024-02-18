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02:47, 18 февраля 2024Бывший СССР

На Украине испугались конкуренции за оружие США

Депутат Рады: Киев боится остаться без оружия США из-за войны на Ближнем Востоке

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Член временной комиссии Верховной Рады по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи Александра Устинова заявила, что власти Украины боятся конкуренции за оружие США. Об этом она сообщила в интервью Наталье Мосейчук на YouTube-канале.

По ее словам, Киев опасаются, что Соединенные Штаты вступят в войну на Ближнем Востоке. «Тогда мы будем не только с Израилем конкурировать за предоставление оружия, (...) а мы будем конкурировать с американской армией», — сказала она.

Устинова отметила, что Соединенные Штаты уже истощили свои запасы по отдельным категориям вооружений из-за запросов украинской армии. «То, что сейчас происходит на Ближнем Востоке — это очень может быть для нас страшный сценарий, потому что все оружие пойдет туда, для американских солдат», — добавила она.

16 февраля сообщалось, что Палата представителей США ушла на перерыв до конца февраля без согласования помощи Украине, законодатели так и не проголосовали по соответствующему законопроекту.

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      Марина Совина
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