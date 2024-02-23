В Германии указали на отчаянный шаг ВСУ

Welt: ВСУ вынуждены оставлять территории из-за нехватки боеприпасов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены оставлять территории из-за критической нехватки боеприпасов. Отчаянный шаг украинских военных вызвал испуг и панику в Германии, сообщает Welt.

Журналист Штефан Шварцкопф рассказал, что украинские военные покидают территории из-за нехватки вооружения и боеприпасов. По его словам, ВСУ приходится выбирать, какой регион защищать, а какой город или населенный пункт оставлять. Эту ситуацию журналист назвал драмой, не скрывая, что подобная ситуация вызывает панику и испуг.

Шварцкопф добавил, что российская армия планомерно продвигается вперед и имеет преимущество в оснащении, что было продемонстрировано в Авдеевке.

Ранее французский полковник в отставке Пэр де Жонг обвинил Киев в провале на поле боя. Он подчеркнул, что Украина не имеет права обвинять Запад в своих неудачах.