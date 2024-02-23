Во Франции обвинили Киев в провалах ВСУ на фронте

Французский полковник де Жонг: Украина не имеет права винить Запад в крахе ВСУ

Французский полковник в отставке Пэр де Жонг в интервью телеканалу LCI сказал, что Украина не имеет морального права и оснований винить Запад в проигрыше на поле боя.

По его словам, в крахе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте виноват Киев.

«Не нужно говорить, что это наша вина. Мы следовали модели, согласно которой считали, что Украина победит, — заявил экс-военный. — В этой студии всего полгода назад все говорили, что украинцы дойдут до Москвы, а [президент Украины Владимир] Зеленский вообще пообещал искупаться в Черном море».

Де Жонг уверен, что в критическом положении украинской армии виноват провал контрнаступления. Это, по его словам, стало причиной проблем в ВСУ. Также он заверил, что амбициозным планам Киева теперь не суждено сбыться.

Ранее в Киеве раскрыли подробности провала плана ВСУ в Авдеевке. Подразделения начали аврально покидать позиции в городе после того, как бойцам Вооруженных сил России удалось осложнить положение украинских войск всего за несколько часов.