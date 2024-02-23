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05:00, 23 февраля 2024Интернет и СМИ

В Киеве раскрыли подробности провала плана ВСУ в Авдеевке

Аналитик Киричевский: ВС РФ предрешили участь ВСУ в Авдеевке за несколько часов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали аврально покидать позиции в Авдеевке после того, как бойцам Вооруженных сил (ВС) России удалось осложнить положение украинских войск всего за несколько часов. Об этом в эфире YouTube-канала Ukrlife рассказал аналитик Defense Express Иван Киричевский.

Он объяснил, что 3-я штурмовая бригада ВСУ должна была стабилизировать линию обороны для последующего отхода на запасные позиции. «А вышло немного наоборот, что это [ненадежный] заслон», — посетовал эксперт. Киричевский добавил, что в результате бегства ВСУ из города у командования в Киеве до сих пор нет точных цифр о потерях.

Авдеевка под Донецком перешла под контроль российских сил 17 февраля. 19 февраля российские войска заняли более выгодные рубежи в районе города. В тот же день Минобороны сообщило об установлении контроля над авдеевским коксохимическим заводом.

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      Марина Совина
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