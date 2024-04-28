Украинское подполье рассказало о новом ударе ВС России

Украинское подполье: ВС России нанесли удар по объекту в Шостке Сумской области

Вооруженные силы России нанесли новый удар по украинским объектам — в городе Шостка Сумской области Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя украинского подполья.

Как сообщил агентству житель Украины, удару подвергся объект, участвовавший в производстве снарядов для вооруженных сил страны.

«Привет работникам химической промышленности, снаряжавшим ракеты для "Град"», — член подполья. Он также рассказал, что удар был такой силы, что его последствия ощущались в нескольких километрах от предприятия.

Ранее подполье сообщало, что российские военные ударили по Судостроительному заводу имени 61 коммунара в Николаеве и по гостинице с англоязычными наемниками.