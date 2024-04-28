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10:21, 28 апреля 2024Россия

В российском регионе запретили продажу алкоголя на майские праздники

Власти Курганской области запретили продажу алкоголя в дни майских праздников

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Власти одного российского региона — Курганской области — запретили продажу алкоголя в дни майских праздников на фоне ликвидации последствий паводков. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации региона.

Как сообщили чиновники, алкогольная продукция в регионе не будет продаваться с 29 апреля по 1 мая, а также с 9 по 12 мая. «Исключение составит розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», — уточнили в правительстве.

Также там добавили, что основанием для ограничения продажи стало решение решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Весеннее половодье затронуло десятки российских регионов. Уровень воды в малых и средних реках в центре европейской части страны достиг опасных отметок, во многих регионах превысив показатели.

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