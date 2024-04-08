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08:18, 8 апреля 2024Экономика

Оценены масштабы весеннего половодья в России

Синоптик Вильфанд: весеннее половодье затронуло 39 регионов России

Фото: Петров Сергей / news.ru / Global Look Press

Весеннее половодье и вызванные им подтопления затронули 39 регионов России. Масштабы ситуации в стране оценил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передает ТАСС.

По словам метеоролога, в этих субъектах подтапливаются дороги, низководные мосты и строения. В Московской области, по прогнозам синоптика, паводковая ситуация улучшится с середины текущей недели — снег уже постепенно сходит, а дождей не ожидается.

Ранее Вильфанд объяснил, что паводок в Оренбуржье вызван растаявшим снегом и промерзшей землей. При этом улучшения ситуации в ближайшие дни ждать не стоит, так как установившаяся теплая погода приведет к таянию осадков в областях, расположенных выше по течению рек.

Дамбу на реке Урал в Орске Оренбургской области прорвало вечером 5 апреля. Старый город стало затапливать водой. Глава МЧС России Александр Куренков назвал ситуацию критической. В результате разрушения защитных сооружений на реке Урал подтопленными оказались 4 518 жилых домов и 4 587 приусадебных участков.

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      Нина Ташевская
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