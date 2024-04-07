Гидрометцентр объяснил паводок в Оренбуржье

Вильфанд: паводок в Оренбуржье вызван растаявшим снегом и промерзшей землей

В ближайшие дни не стоит ожидать улучшения ситуации с половодьем в Оренбургской области, так как установившаяся теплая погода приведет к таянию снега в областях, расположенных выше по течению рек. Об этом в беседе с ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он напомнил, что это горный регион, в котором очень много рек. «Снег будет сходить с более высоких регионов, поэтому сложная ситуация», — сказал эксперт. Вильфанд добавил, что в течение ближайшей недели в зоне паводка ожидается температура воздуха плюс 12-17 градусов днем и плюс 4-8 градусов ночью.

Метеоролог подчеркнул, что за прошедшую зиму в Приволжском федеральном округе земля сильно промерзла, при этом выпало много снега. Паводок вызван тем, что при таянии вода не впитывается в почву, а стекает в русла рек, поднимая их уровень до критических отметок, объяснил он.

Дамбу на реке Урал в Орске прорвало вечером 5 апреля. Старый город стало затапливать водой. Глава МЧС России Александр Куренков назвал ситуацию в пострадавшем от паводка Орске критической. В результате разрушения защитных сооружений на реке Урал подтопленными оказались 4 518 жилых домов и 4 587 приусадебных участков, рассказал он.