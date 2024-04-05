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20:41, 5 апреля 2024Экономика

Дамбу прорвало в российском городе

В Орске прорвало грунтовую дамбу на реке Урал, жителей города эвакуируют

Кадр: Telegram-канал Mash

В Орске Оренбургской области прорвало грунтовую дамбу на реке Урал. Жителей города эвакуируют из-за угрозы потопа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

«Жителей города эвакуируют из домов, находящихся в зоне затопления», — рассказал собеседник агентства.

Ранее на дамбе в восточном районе Орска обнаружили две протечки, была вероятность ее прорыва. Россиян из опасных районов эвакуировали в пункты временного размещения.

Жителей домов на площади Гагарина и улицах Строителей и Докучаева призвали собрать документы и эвакуироваться в пункты временного размещения. Три таких объекта организовали в школах №13 по улице Сорокина, 6, №52 по проспекту Ленина 85б и №11 по улице Тагильская, дом 3. Россиянам, которые не могут перемещаться самостоятельно, пообещали организовать автобусы.

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      Нина Ташевская
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