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18:22, 5 апреля 2024Экономика

В российском городе начали эвакуацию из-за прорыва дамбы

В Орске Оренбургской области начали эвакуацию из-за прорыва грунтовой дамбы

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В городе Орск Оренбургской области начали эвакуацию населения из-за угрозы прорыва грунтовой дамбы на реке Урал. Об этом сообщила в соцсетях пресс-служба администрации города.

В связи с угрозой подтопления жителей домов на площади Гагарина и улицах Строителей и Докучаева призвали собрать документы и эвакуироваться в пункты временного размещения (ПВР). Три таких объекта организовали в школах №13 по улице Сорокина, 6, №52 по проспекту Ленина 85б и №11 по улице Тагильская, дом 35. Жителям, которые неспособны эвакуироваться самостоятельно, пообещали выделить автобусы.

По имеющейся информации, на дамбе в восточном районе обнаружили две протечки. Сейчас спасатели устраняют слабые места в дамбе.

В связи с возможным затоплением домовладений и хозяйственных построек паводковыми водами Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области предупредило жителей для безопасности пить только кипяченую или бутилированную воду, использовать локальные установки и фильтры для очистки воды.

Ранее глава администрации Орска Василий Козупица сообщил о введении режима ЧС в связи с резким подъемом уровня воды в реках Урал, Елшанка и Орь. На Ириклинском водохранилище сброс увеличен до 2170 кубометров в секунду, пояснил он. Также о режиме ЧС сообщил губернатор региона.

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      Вячеслав Агапов
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