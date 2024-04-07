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12:38, 7 апреля 2024Россия

Глава МЧС России назвал ситуацию в Орске критической

Глава МЧС России Куренков назвал ситуацию в затопленном Орске критической

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Глава МЧС России Александр Куренков, который находится в Оренбургской области, назвал ситуацию в пострадавшем от паводка Орске критической. Его слова приводит РИА Новости.

«Критическая ситуация сложилась в городе Орске, где произошло разрушение защитных сооружений на реке Урал. В результате этого оказались подтопленными 4 518 жилых домов и 4 587 приусадебных участков», — сообщил он на заседании областной правительственной комиссии.

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Министр также рассказал, что из затопленных районов эвакуированы более четырех тысяч человек, среди них 885 детей. При этом в Орске для приема пострадавших развернуты 11 пунктов временного размещения, в которых расположились 510 человек.

Отмечается, что в регионе работает группировка Главного управления МЧС России по Оренбургской области. Кроме того, на место ЧС прибыли подразделения из Пермского края, Московской и Кировской областей. Среди прочего, к работам привлечены специалисты разных подразделений.

Ранее сообщалось, что в пострадавшем от паводка городе проверят цены на продукты первой необходимости. Уточнялось, что обоснованность стоимости товаров будет проверена после появления публикаций в СМИ о значительном завышении в городе цен на питьевую воду.

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      Екатерина Ештокина
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