Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:55, 7 апреля 2024Экономика

В пострадавшем от паводка городе проверят цены на продукты первой необходимости

Прокуратура проверит ценообразование на продукты первой необходимости в Орске

Фото: МЧС России / ТАСС

Прокуратура Оренбургской области проверит ценообразование на продукты первой необходимости в пострадавшем от паводка Орске. Об этом со ссылкой на сообщение регионального ведомства пишет ТАСС.

Отмечается, что обоснованность стоимости товаров будет проверена после появления публикаций в СМИ о значительном завышении в городе цен на питьевую воду. Кроме того, по поручению областного прокурора Руслана Медведева и главы Роспотребнадзора Анны Поповой была организована проверка соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства при обеспечении водоснабжением граждан, говорится в заявлении прокуратуры. В настоящий момент в регионе проводится забор проб воды для дальнейшего анализа на наличие в ней патогенных микроорганизмов.

Материалы по теме:
Запретная упаковка. В России хотят отменить черные пластиковые бутылки и нерастворимый клей. Почему возникла эта тема?
Запретная упаковка.В России хотят отменить черные пластиковые бутылки и нерастворимый клей. Почему возникла эта тема?
5 апреля 2024
Пониженный лимит. В России вопреки многочисленным просьбам изменили порог беспошлинного воза товара. К чему это приведет?
Пониженный лимит.В России вопреки многочисленным просьбам изменили порог беспошлинного воза товара. К чему это приведет?
1 апреля 2024

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России решила проверить торговые сети на предмет антиконкурентного сговора, который привел к подорожанию куриных яиц. В случае если ретейлеры допустили нарушения антимонопольного законодательства, вызвавшие рост цен, ведомство пообещало «незамедлительно принять меры реагирования».

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      В России провайдеры получили свободный доступ в многоквартирные дома. Закон подписал Путин. В чем он заключается?

      Власти опровергли смерти жителей Орска из-за паводка

      Звезду сериала «Солдаты» объявили в розыск из-за долгов на миллионы рублей

      Главнокомандующий ВСУ начал проверку из-за попытки вручить журналисту повестку

      Названы лучшие упражнения для мужчин после 45 лет

      В пострадавшем от паводка городе проверят цены на продукты первой необходимости

      Стали известны даты визита Лаврова в Китай

      Известному российскому режиссеру вызвали скорую помощь в театр в Москве

      Путин присвоил Матвиенко звание Героя Труда

      Зеленский заявил о готовности Украины получать помощь в кредит

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше