В пострадавшем от паводка городе проверят цены на продукты первой необходимости

Прокуратура проверит ценообразование на продукты первой необходимости в Орске

Прокуратура Оренбургской области проверит ценообразование на продукты первой необходимости в пострадавшем от паводка Орске. Об этом со ссылкой на сообщение регионального ведомства пишет ТАСС.

Отмечается, что обоснованность стоимости товаров будет проверена после появления публикаций в СМИ о значительном завышении в городе цен на питьевую воду. Кроме того, по поручению областного прокурора Руслана Медведева и главы Роспотребнадзора Анны Поповой была организована проверка соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства при обеспечении водоснабжением граждан, говорится в заявлении прокуратуры. В настоящий момент в регионе проводится забор проб воды для дальнейшего анализа на наличие в ней патогенных микроорганизмов.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России решила проверить торговые сети на предмет антиконкурентного сговора, который привел к подорожанию куриных яиц. В случае если ретейлеры допустили нарушения антимонопольного законодательства, вызвавшие рост цен, ведомство пообещало «незамедлительно принять меры реагирования».