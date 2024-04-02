Торговые сети проверят на вызвавший подорожание яиц антиконкурентный сговор

ФАС проверит крупные торговые сети из-за роста цен на куриные яйца

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России решила проверить торговые сети на предмет антиконкурентного сговора, который привел к подорожанию куриных яиц. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ФАС проверит цены на социально значимый товар при его закупках по долгосрочным договорам и на тендерах, а также информацию об объемах закупки и реализации. В случае если ретейлеры допустили нарушения антимонопольного законодательства, вызвавшие рост цен, ведомство пообещало «незамедлительно принять меры реагирования».

В ходе прямой линии 14 декабря президент России Владимир Путин извинился за ситуацию с подорожанием яиц и назвал ее сбоем в работе правительства. Глава государства уточнил, что цены увеличились вслед за спросом, в то время как объемы производства остались на прежнем уровне, а импорт в должном объеме открыт не был.

Позже ФАС пообещала проверить обоснованность роста цен. Ведомство направило производителям запросы на проверку формирования цен на куриные яйца и обязало десять торговых сетей каждую неделю отчитываться о закупочных и розничных ценах на продукт. После вмешательства антимонопольной службы возбудили дела на нескольких региональных производителей куриных яиц, которые синхронное повысили цены и продемонстрировали «признаки картельного соглашения». Некоторые допустили рост оптово-отпускных цен на свою продукцию в размере до 94 процентов.