ФАС начала проверку обоснованности цен на яйца

ФАС России объявила о начале проверки цен на куриные яйца

Территориальные органы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России направили производителям запросы на проверку формирования цен на куриные яйца, а десять торговых сетей каждую неделю отчитываются о закупочных и розничных ценах на продукт. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Полученные данные позволят провести анализ обоснованности стоимости товара в рознице и не допустить неконтролируемого повышения цен. Работа началась на фоне подорожания яиц в магазинах и намерения правительства остановить процесс.

Ранее сообщалось о подобном поручении правительства в адрес ФАС. По данным СМИ, на прошлой неделе на еженедельном совещании по ситуации с ценами на социально значимые товары с участием первого вице-премьера Андрея Белоусова Минсельхозу также дали поручение проработать вопрос увеличения импорта куриных яиц, а Минпромторгу — провести работу по стимулированию производителей и торговых сетей.

До этого Минсельхоз предлагал ввести тарифные льготы на импорт курятины, чтобы не допустить образования дефицита на рынке и роста цен. Работа по этому виду товаров началась после того, как президент России Владимир Путин в беседе с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым поинтересовался причинами подорожания курятины.