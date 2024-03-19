Полковник Макгрегор: Зеленский может перенести правительство Украины во Львов

Владимир Зеленский может перенести правительство Украины во Львов. Такой сценарий предположил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.

«Зеленский сядет в машину или самолет, отправится на запад, и сформирует правительство во Львове, откуда будет настаивать, чтобы огрызок Украины стал членом НАТО», — сказал он.

По его словам, Одесса и многие другие украинские города скоро войдут в состав России, поскольку это исторически русские города.

Ранее экс-разведчик Корпуса морской пехоты США (КМП) Скотт Риттер заявил, что США меняют курс в отношении Украины, что может привести Киев к краху в скором времени. Он обратил внимание на отставку заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд и смену ее на Джона Басса. По его мнению, новый назначенец может искать пути выхода из украинского конфликта путем переговоров.